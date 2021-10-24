Украина

Полузащитник Ворсклы прокомментировал неудачный для его команды исход дуэли против Шахтера.

В рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле уступила донецкому Шахтеру (0:2), против которого ведет соперничество за вторую строчку турнирной таблицы.

Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

По окончании игры, полузащитник команды Юрия Максимова Оливье Тилль, удаление которого в середине первого тайма существенно ослабило полтавчан, рассказал о своем впечатлении от данной дуэли.

"По моему мнению, мне просто не повезло. Случился неудачный эпизод: я просто старался добраться к мячу раньше голкипера соперников.

Думаю, что решение арбитра могло быть куда более взвешенным в данном эпизоде, так как до этого за всю игру я совершил всего лишь два фола, но за каждый из них получил по желтой карточке.

Конечно, для нашей команды результат поединка является неудовлетворительным, однако теперь у нас просто нет другого выхода, кроме как сконцентрироваться на кубковой игре, постаравшись улучшить свои результаты", — подытожил люксембуржец.

В следующем туре полтавская Ворскла будет на своем поле принимать одесский Черноморец.