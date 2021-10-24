Украина

Голкипер ПФК Львов прокомментировал ничейный исход дуэли его команды против одесского Черноморца.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов сумел извлечь лишь один набранный балл из гостевого противостояния против одесского Черноморца (1:1).

Черноморец — Львов 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "золотых львов" Александр Ильющенко дал оценку действиям своей команды на футбольном поле в этот вечер.

"Мы пытались выполнять установку главного тренера. Основательно разобрали игру соперников перед началом поединка, поэтому старались реализовать задуманное. Все достаточно просто.

На текущее положение команды в турнирной таблице стараемся не обращать внимания, а просто двигаемся вперед шаг за шагом", — подытожил страж ворот.

В следующем туре ПФК Львов проведет гостевой поединок против ковалевского Колоса.