Украина

Защитник Мариуполя прокомментировал поражение его команды в игре против Вереса.

В рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь попытался выбраться из подвала турнирной таблицы за счет результата гостевой игры против ровенского Вереса, однако в очередной раз в этом сезоне потерпел неудачу (0:2).

Верес — Мариуполь 2:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник "приазовцев" Петр Стасюк своим комментарием оценил действия команды на футбольном поле в отчетной игре.

"Уже какую игру подряд Мариуполь не может довести дело до конца, хотя по игре заслуживает на большее", — без особо энтузиазма оставил предельно краткий комментарий футболист.

В следующем туре Мариуполь проведет домашний матч против Динамо Киев, с которым до этого в середине недели встретится еще и в 1/8 финала Кубка Украины.