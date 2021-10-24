Украина

Защитник Вереса прокомментировал победу его команды в игре против Мариуполя.

Ровенский Верес в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле сумел одолеть Мариуполь, отправив в ворота соперников два безответных мяча (2:0).

Верес — Мариуполь 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка защитник "красно-черных" Дмитрий Немчанинов прокомментировал исход поединка для его команды.

"Побеждать всегда приятно. Не то, чтобы мы это делали так уж часто, скорее — у нас сложилась такая тенденция, что мы дома не проигрываем уже несколько матчей подряд. Хочется эту серию сохранить хотя бы до конца года.

Победа всегда придает уверенности и хорошего настроения. Мариуполь сегодня очень хорошо отыграл. У них были отличные голевые моменты. Пацаны классные, молодые, мастеровитые, но, как говорят, «вы нам пасик, мы вам — голик". Так оно, в итоге, и получилось", — подытожил футболист.

В следующем туре ровенский Верес проведет гостевой поединок против петровского Ингульца.