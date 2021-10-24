Украина

Голкипер Мариуполя прокомментировал поражение его команды в игре против Вереса.

Мариуполь в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги совершил очередную неудачную попытку подняться из последней строчки турнирной таблицы, проиграв на выезде ровенскому Вересу (0:2).

Верес — Мариуполь 2:0 Видео голов и обзор матча

По окончании поединка, голкипер "приазовцев" Олег Кудрик оценил выступление своей команды в этой игре.

"По большому счету, Верес ничем не смог нас удивить в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.

Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, поговорить, сделать какие-то выводы.

Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось", — с сожалением был вынужден констатировать страж ворот.

В следующем туре Мариуполь проведет домашний матч против Динамо Киев, с которым до этого в середине недели встретится еще и в 1/8 финала Кубка Украины.