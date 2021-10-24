Украина

Нападающий Вереса прокомментировал поражение его команды в игре против Мариуполя.

В домашнем поединке в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги ровенский Верес сумел продлить свою беспроигрышную домашнюю серию до шести матчей "элитного" первенства кряду, обыграв на своем поле Мариуполь (2:0).

Верес — Мариуполь 2:0 Видео голов и обзор матча

Положительный результат для своей команды с выхода на замену во втором тайме сумел обеспечить нападающий Михаил Шестаков, на счету которого оказалось сразу два результативных удара в ворота Олега Кудрика.

"Задача каждого нападающего — забивать голы, поэтому ты можешь быть собой доволен, если удается забить два гола, а они в итоге приносят команде победу.

Одноклубники подкалывали после игры. Говорят, раз уже один забил, два забил, то теперь и три надо забивать. Что поделать, буду стараться теперь и три забивать", — с чувством юмора подошел к ответу футболист.

В следующем туре ровенский Верес проведет гостевой поединок против петровского Ингульца.