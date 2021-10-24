Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Рух — Минай, фото ФК Минай
24 октября 2021, 18:21
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Минай сыграли в результативную ничью.
Команды дважды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им так и не удалось (2:2).
Обзор матча:
Рух — Минай 2:2
Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 — Ахмедзаде, 12, Билоног, 67
Рух: Бандура — Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Таллес — Карасюк, Лях (Мысык, 27), Притула — Климчук (Кузик, 87), Де Розарио (Кондраков, 46), Альваренга (Рунич, 59)
Минай: Кучер — Гончар, Векляк, Матич, Синегуб — Месхи (Хахлев, 87), Петрусенко — Вишневский (Селезнев, 50), Билоног (Кобак, 86), Кулиев — Ахмедзаде (Кныш, 71)
Предупреждения: Стаменкович — Ахмедзаде