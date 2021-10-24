Украина

Главный тренер Динамо поделился мыслями после матча.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу дал комментарий после выигранного матча против Днепра-1 со счетом 2:0.

"Сложная игра с хорошим соперником. У Днепра-1 была неделя на подготовку к этому матчу, мы же сыграли тяжелый поединок в Барселоне, после которого получили порцию критики. Мы провели анализ и разбор этой игры. Возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно. Тем более мы встречались сегодня с одной из лучших команд нашего первенства. Поэтому матч был сложным.

В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы спешили доставить мяч в штрафную Днепра-1, суетились, что приводило к ошибкам и потерям мяча. Соперник использовал наши потери через хороший контроль мяча. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, но мяч отдавали тяжело.

После разговора в раздевалке в перерыве и проведенных замен картина на поле изменилась. Мы стали контролировать мяч и заставили соперника играть так, как мы хотим – чтобы они выходили в прессинг и бегали за мячом. Тем самым смогли освободить зоны за их спинами, куда мы должны были врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой.

В целом же, я доволен результатом и игрой. Единственное, что мне не до конца понравилось, и я сказал об этом игрокам, – профессиональные футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов, должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали большое количество опасных моментов у чужих ворот, но реализация была слабой. Мы выходили три в один, четыре в два, и должны были реализовывать эти шансы и забивать голы, готовясь тем самым к матчам Лиги чемпионов. Поэтому хотелось бы от игроков больше концентрации и профессионализма", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Днепра-1.