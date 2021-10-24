Украина

Польский защитник — о матче против Днепра-1.

Защитник киевлян Томаш Кендзера дал комментарий после выигранного матча против Днепра-1 со счетом 2:0.

"Тяжелая была игра. Днепр-1 хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.

У Цыганкова получается показывать лучшие качества на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него

Сегодня на поле было видно, что Днепр-1 — это хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.

Коррективы от Луческу в перерыве? Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся. Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Днепра-1.