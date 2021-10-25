Украина

Защитник поделился мыслями после игры с днепрянами.

Защитник киевлян Виталий Миколенко дал комментарий после победы над Днепром-1 в чемпионате Украины.

"Мистер сказал нам в перерыве делать поменьше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.

Говорил ли Цыганкову, что его гол похож на стиль Ярмоленко? Не говорили, но как раз перед выходом на второй тайм Жора посоветовал почаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил.

По голам у нас лидеры – Витя (Цыганков), Буя (Буяльский), Кум (Гармаш). Пусть и дальше забивают.

Реабилитировались ли за поражение от Барселоны? Это разные турниры, поэтому нельзя так сказать, что оправдались. Лига чемпионов – это отдельный турнир, но в чемпионате мы должны добывать победу в каждом матче.

Поздравляли ли Гармаша с вызовом в сборную? Пока не поздравляли, так как еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.

Днепр-1 — Команда очень серьезная, она ставит перед собой высокие цели. Думаю, в первом тайме все увидели, что было очень сложно вскрывать оборону. Но для нас было главным самим сыграть надежно в защите", — сказал Миколенко после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Днепра-1.