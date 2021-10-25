Украина

Румынский тренер дал комментарий после матча с Днепром-1.

Мирча Луческу остался доволен выходом игроков на замену в перерыве и действиями своей команды во втором тайме матча против Днепра--1.

"Игра была хорошая. У Днепра-1 было много времени на подготовку к матчу. Из-за матча с Барселоной в Лиге чемпионов, мне нужно была сделать несколько замен в составе, ротация...

Нам было сложно в первом тайме, пока найдешь связи... Из-за несогласованности некоторых действий, потому что играло много новых футболистов. Нелегко было контролировать мяч, мы часто отдавали его сопернику, а потом было сложно возвращать. Днепр-1 умело контролировал мяч.

Хочу отметить игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Они видели, что происходило на поле в первом тайме, вышли на поле и очень профессионально отнеслись. Помимо того, что добавили качества нашей игре, начали появляться опасные моменты и голы.

Что сказал в перерыве? Чтобы мы, в первую очередь, вернулись к своей игре. Нам нужно форсировать игру, чтобы соперник играл в то, что мы хотим. Мы начали хорошо контролировать игру, держали мяч. Не давали Днепру-1 возможности выбегать в контратаку. Появились зоны, которыми мы воспользовались", — сказал Луческу после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Днепра-1.