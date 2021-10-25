Украина

Определился лучший тренер по итогам завершившегося тура.

Валерий Кривенцов из Металлиста 1925 стал лучшим тренером завершившегося тура в украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, специалист получил оценку 4,6 от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за победу в матче с Ингульцом (4:0). Благодаря этому результату харьковчане смогли продлить победную серию до пяти поединков.

На данный момент Металлист 1925 делит шестую строчку с Александрией, набрав 19 очков после 12 туров.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Ингулец.