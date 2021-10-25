Украина

УПЛ вручила индивидуальные призы по итогам тура.

Полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив стал лучшим футболистом 12-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Крыськив получил награду в этом поединке благодаря успешным действиям в матче с Ингульцом. Хавбек харьковчан отличился двумя результативными передачами и забитым голом и помог своей команде победить со счетом 4:0. В борьбе за эту награду 21-летний игрок обошел вингера Динамо Виктора Цыганкова и форварда Вереса Михаила Шестакова.

В текущем сезоне Крыськив провел 11 поединков в футболке "желто-синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов стал лучшим тренером 12-го тура УПЛ.