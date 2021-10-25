Футболист поделился эмоциями от игры против киевлян.
Даниил Игнатенко, Мариуполь
25 октября 2021, 18:50
Полузащитник Днепра-1 Даниил Игнатенко прокомментировал поражение от киевского Динамо в рамках УПЛ (0:2).
"В первом тайме мы действовали хорошо, контролировали игру. Даже в противостоянии с таким соперником абсолютно его не опасались и отобрали у него мяч. Было два хороших момента – у Ярмолюка, и когда мяч чуть не дошел до Довбика. Особо отмечу момент у Егора, ведь если бы он попал в ворота то процентов на 80 это был бы гол.
Ну а быстрый гол во втором тайме сломал нам игру, хотя и после пропущенного мяча мы собрались и играли хорошо, и только второй гол уже, думаю, закрыл сегодняшний матч".
"Замены, конечно, помогли сопернику, ведь вышли в середину поля Сидорчук и Шапаренко, которые добавили сопернику в движении и в контроле мяча.
Ну а по голу Цыганкова. У него хорошая левая нога, и, возможно, Нельсон пока этого еще не знает, ведь там все же надо было гнать соперника в правую сторону, чтобы ему оставалось только простреливать. Но в целом Цыганков прекрасно исполнил свой удар – он молодец.
Мы сейчас стремимся попасть в еврокубки. Выполним эту задачу, и тогда будем ставить перед собой более серьезные цели", — сказал Игнатенко.
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