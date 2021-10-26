Украина

Экс-тренер молодежной сборной Украины рассказал о тонкостях работы с молодыми футболистами.

Бывший футболист киевского Динамо, а также экс-тренер молодежных составов сборной Украины различных возрастов Александр Головко рассказал о том, как по его мнению стоит раскрывать молодых футболистов.

Украинский специалист считает, что футболисту важно найти правильное место на поле, также не стоит давать ярлыки.

"Шапаренко — уже топ, но он сам выбирает это. Каждый футболист утром просыпается и делать для себя выбор. Луческу ему очень помог в этом. Важно не вешать на футболиста ярлык как в школе — пришел новый парень, а на него раз сказали "двоечник" и все — к нему так относятся. Просто нашелся человек который его раскрыл.

Я не мог как тренер тому же Кочергину найти место в команде. В ту структуру было очень сложно это сделать. Каждому нужно созревание. Шапаренко еще в процессе, к Саше Зинченко есть вопросы — он сейчас на распутье, он в Манчестер Сити не ключевой, а в сборной он хочет взять на себя эту ответственность.

Цыганков — один из тех футболистов, с которым интересно было работать. Проблема Виктора в том, что он склонен к травмам. Он не прошел полную подготовку в Украине, а это хорошо — он оставался самим собой, сохранил свою неординарность. У него непростой характер, очень непростой. С такими футболистами нужно вести себя по особенному, как-то подстраиваться. Да, как тренеру нужно подстраиваться", — сказал Головко в интервью Вацко LIVE.

На данный момент оба игрока Динамо — футболисты сборной Украины, которые могут принять участие в заключительных играх отбора к ЧМ-2022.