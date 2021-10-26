Кроме того, сменился стадион, на котором состоится игра.
рух - заря, фото упл
26 октября 2021, 12:20
В рамках 1/8 финала Кубка Украины львовский Рух примет на своем поле луганскую Зарю.
Изменилось время начала матча — вместо запланированных 19:00, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Об этом информирует официальный сайт луганского клуба.
Кроме того, изменилось место проведения матча. Игра состоится на львовском стадионе Скиф, в то время как изначально команды должны были играть на поле Арены Львов.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.