Украина

Кроме того, сменился стадион, на котором состоится игра.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины львовский Рух примет на своем поле луганскую Зарю.

Изменилось время начала матча — вместо запланированных 19:00, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Об этом информирует официальный сайт луганского клуба.

Кроме того, изменилось место проведения матча. Игра состоится на львовском стадионе Скиф, в то время как изначально команды должны были играть на поле Арены Львов.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.