Украина

Наставник Металлиста 1925 прокомментировал вылет команды из Кубка Украины.

Харьковский Металлист 1925 накануне был вынужден досрочно прекратить свое участие в Кубке Украины в результате домашнего поражения от Александрии со счетом 2:5.

Металлист 1925 — Александрия 2:5 Видео голов и обзор матча

Главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов по завершении игры оценил действия своих подопечных в отчетный вечер.

"Поздравляю Александрию с проходом в следующий раунд. У нас сегодня было слишком много тонких мест, а где тонко, там и рвется. Чуда не бывает. Не успели мы правильно доукомплектоваться, просто не хватило времени. Плюс травмы ключевых игроков. Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова.

В каждом матче оттуда очень много голевых моментов. Опять же, мог забить в начале матча Протасов, потом был момент у Криськива. Игра так складывалась, что думаю, было интересно болельщикам. Два первых гола — не обязательны. Потом, конечно, нам пришлось вскрывать насыщенную оборону соперников. Иногда это удавалось, иногда — нет. Александрия — молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше.

Перед нами стоит задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, что игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. Александрия, как я отмечал ранее, имеет быстрых футболистов группы атаки, которым отдавали своевременные передачи, благодаря чему хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.

Скоро будет игра в чемпионате против Александрии, там будет совсем другой матч.

Что касается возможных трансферов, то сейчас об этом речи не идет — попросту не сможем кого-то подписать. Ждем зимы, а пока что, каждая игра дает нам новую информацию", — с сожалением заключил наставник.

В следующем туре УПЛ харьковский Металлист 1925 сыграет дома против луганской Зари.