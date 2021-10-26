Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Украины.
Металлист 1925 — Александрия
26 октября 2021, 22:20
В рамках 1/8 финала Кубка Украины Александрия разгромила Металлист 1925 и стала первой командой, которая вышла в следующий этап турнира.
Коллектив Юрия Гуры приехал в Харьков далеким от основного составом, однако сумел одержать крупную победу над соперниками.
Обзор матча:
Металлист 1925 — Александрия 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 — Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1
Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия, 59) — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк (Задерака, 79), Савин (Ременюк, 59) — Марлисон (Зубков, 79).
Александрия: Горох — Копина (Сытников, 90+3), Мельник, Дубра, Фомба (Чубатый, 80) — Демченко — Третьяков (Кирюханцев, 46), Дрышлюк, Кожушко (Новиков, 80), Мустафаев — Спинелли (Устименко, 46).
Предупреждения: Кожушко