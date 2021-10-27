Украина

Шахтер опубликовал заявку на предстоящий матч Кубка Украины.

Тарас Степаненко в матче против Ворсклы, фото ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко в матче против Ворсклы, фото ФК Шахтер Донецк

В рамках 1/8 финала Кубка Украины донецкий Шахтер будет противостоять одесскому Черноморцу на его поле.

Накануне поединка в Одессе, "горняки" огласили список футболистов, которые будут готовиться к предстоящей игре.

Ожидаемо, в нем не оказалось полузащитников Тараса Степаненко и Педриньо, которые во время матча 12-го тура УПЛ против полтавской Ворсклы (2:0) получили повреждения.

Заявка Шахтера:

Голкиперы: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков;

Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, что матч Черноморец — Шахтер состоится 27 октября, начало в 19:30 по киевскому времени. Подготовиться к данной игре вы можете с помощью анонса на нашем сайте.