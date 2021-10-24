Украина

Стали известны предварительные диагнозы для футболистов Шахтера после игры УПЛ.

Донецкий Шахтер в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги сумел одержать непростую гостевую победу над полтавской Ворсклой (2:0).

Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

Удаление полузащитника Оливье Тилля в составе команды Юрия Максимова уже к исходу первого получаса игрового времени существенно упростило задачу "горнякам", однако они еще долго не могли взломать чужую оборону.

Помимо этого, "оранжево-черные" столкнулись с непредвиденными обстоятельствами в виде травм их ключевых исполнителей.

Атакующий полузащитник Педриньо, по итогу одного из многочисленных столкновений в первой половине игры, начал заметно хромать ближе к уходу команд на перерыв, в результате чего на второй тайм вместо него тренерский штаб был вынужден выпустить Тете.

Также, не травма не обошла стороной опорника команды Роберто Де Дзерби Тараса Степаненко, который оставался лежать на газоне в центральном круге даже после того, как главный арбитр матча Сергей Бойко дал свисток на перерыв.

Как стало известно по окончании игры, благодаря информации телеканала Футбол, у бразильца на первичном этапе обследования было диагностировано повреждение голеностопа, однако сам характер травмы не является слишком серьезным.

Что касается украинца, то у Степаненко представители медперсонала клуба обнаружили проблемы с задней поверхностью бедра — повреждение, от которого часто страдал опытный футболист по ходу нескольких последних сезонов.

В обоих случаях медицинский штаб Шахтера говорит о непродолжительных сроках восстановления, однако с большой долей вероятности игру данных исполнителей в матче 1/8 финала Кубка Украины против одесского Черноморца мы не увидим.