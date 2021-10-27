Бывший тренер закарпатского клуба рассказал о роли Александра Севидова в клубе.
василий кобин, фото: фк минай
27 октября 2021, 14:38
Экс-наставник ужгородского Миная Василий Кобин рассказал о том, какую роль в клубе играет Александр Севидов.
По словам украинского специалиста, в ужгородской команде очень запутанная ситуация с официальными лицами.
"То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.
Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует. Что-то вроде персонального тренера. Больше не могу сказать ничего.
Человека показывают по трансляциям в прямом эфире, а в клубе его официально якобы нет. У него нет никакой должности", — рассказал Кобин Youtube-каналу BurBuzz.
Ранее Кобин рассказал о том, где мог продолжить тренерскую карьеру после Миная.