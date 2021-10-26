Украина

Украинского специалиста хотела видеть в своих рядах тернопольская Нива.

Бывший главный тренер Миная Василий Кобин рассказал о том, что у него было предложение от украинского клуба после того, как его уволили из закарпатского клуба.

"После увольнения из Миная мне сразу же поступило предложение от тернопольской Нивы. Мне нужно было какое-то время, чтобы переварить ту информацию, которая так быстро ко мне поступила. Мне нужно было узнать какие условия в этом клубе. Я был очень доволен тем, что на меня вышли функционеры клуба и предложили роботу. Взвесив все за и против, я принял решение пока сделать небольшую паузу.

Я на правильном пути. Я много учусь и черпаю информацию для себя, поэтому буду развиваться как тренер. Я доказал всем свою профпригодность. Я выиграл Первую лигу с самым маленьким бюджетом в стране. Говорят, что мы сделали это с чьей-то помощью. Пусть попробуют повторить это. Я доходил с командой до полуфинала Кубка Украины, обыгрывая команды сильнее классом. Я проделал хорошую работу в прошлом и этом году.

Я уверен, что смогу работать на высоком уровне, просто результат работы тренера зависит от очень многих факторов. Важно финансовое положение игроков, их психологическое состояние, функционирование клуба. Я не откажусь возглавить команду ниже уровнем. Если будут предложения, то я буду их рассматривать. Учиться человек может только на практике", — сказал Кобин в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, Кобин во второй раз покинул Минай в конце сентября.