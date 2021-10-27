Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют Мариуполь и Динамо Киев.

Турне 1/8 финала Кубка Украины перемещается в Мариуполь, где первую из своих двух очных встреч на этой неделе сыграют местный одноименный клуб и киевское Динамо.

Остап Маркевич, на фоне поражения от ровенского Вереса (0:2), выставил в стартовом составе в рамке ворот Никиту Турбаевского, в то время как в обороне сыграет новая четверка футболистов, а атаку возглавит Богдан Вьюнник.

Мирча Луческу, после победы над днепровским Днепром-1 (2:0), предпочел увидеть на поле с первых минут Дениса Бойко в рамке ворот, в то время как Шабанов сыграет в центре обороны, а Александр Караваев расположится по левую руку от него. У Динамо в этой игре будет новая атакующая группа футболистов, в которой шанс получить игровую практику был предоставлен Денису Антюху, Богдану Ледневу и Беньямину Вербичу, а на острие разместится Илья Шкурин.

Мариуполь: Турбаевский — Холод, Петерман, Удод, Драмбаев — Чех, Мишнев — Кащук, Очеретько, Топалов — Вьюнник.

Запасные: Турбаевский, Микицей, Удод, Холод, Клименко, Петерман, Шостак, Свитюха, Вьюнник.



Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Антюх, Леднев, Вербич — Шкурин.