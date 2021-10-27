Украина

Приазовцы отреагировали на обвинения в их адрес со стороны экс-игрока.

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны бывшего игрока Дениса Арендарука.

Украинский форвард дал интервью, в котором заявил, что приазовский клуб не до конца рассчитался с ним по заработной плате, когда он выступал там на правах аренды.

"Футбольный Клуб Мариуполь всегда четко выполнял и продолжает выполнять абсолютно все свои финансовые обязательства как перед футболистами, тренерами и сотрудниками клуба, так и субъектами хозяйственных отношений.

Финансовая прозрачность и экономическая честность – одни из главных принципов функционирования нашего клуба. Таких понятий как "зарплата в конвертах", "серая зарплата", "схемы", неуплата налогов для нас не существует!

Если же у Дениса есть какие-то вопросы или претензии, то советуем ему обратиться в КДК УАФ, CAS или другие компетентные органы. Соответственно оставляем за собой право на юридическое преследование за клевету!" – написал Санин на своей странице в Facebook.

Арендарук выступал в составе Мариуполя с февраля по июнь 2018 года, проведя в составе команды лишь один поединок.

Ранее 25-летний нападающий заявил, что закончил карьеру футболиста и решил сосредоточиться на агентской деятельности.