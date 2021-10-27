Украина

Португалец не был многословен на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби пообщался с представителями СМИ после победы над Черноморцем (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

Пресс-конференция итальянского специалиста не была продолжительной, и он ответил лишь на вопрос о выборе состава.

– Сикан неплохо выступил в матче с «Ворсклой», но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?

– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в Шахтере, я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов, – приводит слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

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