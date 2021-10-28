Украина

Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями о новом наставнике в национальной команде.

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин поделился своим мнением относительного исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова.

"Я знаю Петракова. Еще перед этим вместе работали. Он – человек, реально видит, кто как мыслит, как думает, кто какой человек. Он чувствует людей, это очень немаловажно. Плюс он хороший специалист, который проработал очень много лет в футболе. Все оно как бы в кучу – выдает такой результат. Все время все делает по максимуму.

Я помню, мы были на чемпионате мира, еще был Витя Коваленко, мы поехали с на год старшими – за 1995 в 2015 году. Прошли бы мы тогда Сенегал, то мы бы тоже выступили в финале. Он тогда еще говорил, что надо до финала дойти. После этого я думал, что он выиграет чемпионат Европы или чемпионат мира. Так и получилось", — сказал Беседин в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Беседин восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую он получил на минувшем Евро-2020.