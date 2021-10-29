Украина

Наставник харьковского Металлиста прокомментировал игру своей команды в матче с Колосом.

Главный тренер Металлиста Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 Кубка Украины против Колоса (1:0).

В первую очередь наставник высказался о легионерах команды. В Первой Лиге действует лимит, согласно которому на поле может быть не более трех иностранных футболистов в одной команде одновременно.

"Нам нет разницы, кто играет – легионер или украинец. Мы могли всех легионеров выпустить и со старта, но выходят сильнейшие. Кто сильнее, тот и играет".

Также специалист проанализировал ход поединка, в котором Металлист мог выигрывать с более крупным счетом, по мнение Кучера.

"Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу", — приводит слова Кучера официальный сайт Металлиста.

Ранее поединок Кубка Украины прокомментировал наставник Колоса Сергей Кузнецов.