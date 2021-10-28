Харьковский Металлист в матче 1/8 финала Кубка Украины одержал минимальную победу над Колосом и прошел в четвертьфинал турнир, выбив представителя УПЛ.

Встреча закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу харьковчан, в составе которых результативным ударом отметился Мызюк, поразивший ворота соперника в середине первого тайма.

Обзор матча:

Металлист - Колос 1:0
Гол: Мызюк, 19.

Металлист: Каневцев - Шопин, Порох, Мызюк, Романюк - Ральюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий - Танчик (Пейшото, 68), Риаскос (Банада,87) , Харрис. 

Колос: Волынец — Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром - Костышин (Ренан,58)  Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82),  - Нуриев (Сичинава 58), Лысенко. 

Предупреждения: Харрис — Лысенко, Нгамба. 