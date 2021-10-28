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ФК Металлист
28 октября 2021, 22:15
Харьковский Металлист в матче 1/8 финала Кубка Украины одержал минимальную победу над Колосом и прошел в четвертьфинал турнир, выбив представителя УПЛ.
Встреча закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу харьковчан, в составе которых результативным ударом отметился Мызюк, поразивший ворота соперника в середине первого тайма.
Обзор матча:
Металлист - Колос 1:0
Гол: Мызюк, 19.
Металлист: Каневцев - Шопин, Порох, Мызюк, Романюк - Ральюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий - Танчик (Пейшото, 68), Риаскос (Банада,87) , Харрис.
Колос: Волынец — Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром - Костышин (Ренан,58) Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82), - Нуриев (Сичинава 58), Лысенко.
Предупреждения: Харрис — Лысенко, Нгамба.