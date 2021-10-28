В заключительном матче дня в Кубке Украины Металлист принимал в Харькове Колос из Ковалевки.
Команды начали матч осторожно, первый момент в матче возник через 10 минут после его начала. Богдан Порох замыкал подачу Фареса Балули с углового, но забить не смог, однако этот момент все же стал переломным, так как после этого хозяева продолжили атаковать ворота Евгения Волынца и через 10 минут Мызюк открыл счет в матче также после подачи со стандарта.
Команда Кучера не успокоилась и продолжала атаковать. К концу первого тайма харьковчане нанесли 10 ударов по воротам, а Колос — всего один.
Во втором тайме обе команды имели очень мало подходов к воротам друг друга. Запомнился лишь момент, когда Колос мог претендовать на пенальти, но, как показали повторы, вратарь Металлиста Каневцев сыграл в мяч, а значит, пенальти не должно было быть.
В итоге харьковский Металлист становится еще одним четвертьфиналистом Кубка Украины, выбив из турнира уже вторую команду из украинской Премьер-лиги.
Металлист 1-0 Колос
Металлист: Каневцев - Шопин, Порох, Мызюк, Романюк - Ральюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий - Танчик (Пейшото, 68), Риаскос (Банада,87) , Харрис.
Колос: Волынец — Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром - Костышин (Ренан,58) Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82), - Нуриев (Сичинава 58), Лысенко.