В заключительном матче дня в Кубке Украины Металлист принимал в Харькове Колос из Ковалевки.

Команды начали матч осторожно, первый момент в матче возник через 10 минут после его начала. Богдан Порох замыкал подачу Фареса Балули с углового, но забить не смог, однако этот момент все же стал переломным, так как после этого хозяева продолжили атаковать ворота Евгения Волынца и через 10 минут Мызюк открыл счет в матче также после подачи со стандарта.

Команда Кучера не успокоилась и продолжала атаковать. К концу первого тайма харьковчане нанесли 10 ударов по воротам, а Колос — всего один.

Во втором тайме обе команды имели очень мало подходов к воротам друг друга. Запомнился лишь момент, когда Колос мог претендовать на пенальти, но, как показали повторы, вратарь Металлиста Каневцев сыграл в мяч, а значит, пенальти не должно было быть.

В итоге харьковский Металлист становится еще одним четвертьфиналистом Кубка Украины, выбив из турнира уже вторую команду из украинской Премьер-лиги.

Металлист 1-0 Колос