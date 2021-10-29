Украина

Генеральный директор донецкого клуба прокомментировал пролонгацию контракта с украинским футболистом.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин высказался о подписании нового контракта с хавбеком команды Тарасом Степаненко.

Функционер считает, что Степаненко играет очень важную роль в команде.

"Через пол года у него заканчивался контракт. Мы с Дарио Срной посоветовались и приняли решение, что Тарас нам необходим еще на два года. Он однозначно легенда клуба, уже больше 10-ти лет в команде. Для нашей команды, где очень много молодых футболистов очень важно, чтобы в клубе был такой человек как Степаненко. Кроме футбольных вопросов Тарас закрывает также воспитательные и образовательные моменты.

Степаненко входит в тройку лучших полузащитников в истории Шахтера — столько лет играет, столько матчей провел. Наше решение продлить контракт — еще одно доказательство, как мы ценим его", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Степаненко провел пятисотый матч в профессиональной карьере.