Англия

Для Николая Матвиенко матч с боснийцами стал 200 в карьере.

Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины (1:1) стал 500 в профессиональной карьере полузащитника донецкого Шахтера Тараса Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Таким образом, Степаненко стал девятым футболистом за годы независимости Украины, который смог покорить данную отметку.

Степаненко дебютировал за запорожский Металлург в марте 2007 года в матче против Динамо. За это время 32-летний хавбек провел 350 матчей за Шахтер, 83 за Металлург и 67 за сборную Украины.

Также матч с боснийцами стал 200 для защитника Шахтера Николая Матвиенко, который дебютировал в профессиональном футболе в 2015 году в составе "горняков" в игре против киевского Арсенала. На счету Матвиенко 45 матчей за сборную Украины.

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