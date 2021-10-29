Голкипер Колоса высказался о вылете своей команды из Кубка Украины.
Евгений Волынец, Колос
29 октября 2021, 15:25
Металлист в матче 1/8 финала Кубка Украины одержал минимальную победу над Колосом и прошел в четвертьфинал турнира, выбив представителя УПЛ.
Вратарь коваливского клуба Евгений Волынец поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Мы играли против хорошего соперника. Если мы провалили первый тайм, то, наверное, из-за того, что остались в раздевалке.
В первую очередь нужно спрашивать с себя. Нужно нести ответственность за свою игру. Если каждый подумает о своей работе на поле, то мы выйдем из этой ситуации. Рецепт очень простой — ежедневная работа", — заявил Волынец в программе Футбол NEWS.
На Football.ua доступен видеообзор матча Металлист — Колос.