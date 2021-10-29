Украина

Голкипер Колоса высказался о вылете своей команды из Кубка Украины.

Металлист в матче 1/8 финала Кубка Украины одержал минимальную победу над Колосом и прошел в четвертьфинал турнира, выбив представителя УПЛ.

Вратарь коваливского клуба Евгений Волынец поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы играли против хорошего соперника. Если мы провалили первый тайм, то, наверное, из-за того, что остались в раздевалке.

В первую очередь нужно спрашивать с себя. Нужно нести ответственность за свою игру. Если каждый подумает о своей работе на поле, то мы выйдем из этой ситуации. Рецепт очень простой — ежедневная работа", — заявил Волынец в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступен видеообзор матча Металлист — Колос.