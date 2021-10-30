Украина

За первые шесть минут матча УПЛ болельщики увидели два гола.

В настоящее время проходит поединок тринадцатого тура УПЛ, в котором Мариуполь на своем поле принимает киевское Динамо.

Уже на четвертой минуте поединка, главный арбитр матча Виталий Романов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота киевлян за игру рукой от Сергея Сидорчука. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Дмитрий Мишнев.

Однако радость "азовцев" была недолгой — спустя минуту Сидорчук реабилитировался и сделал это с помощью красивого дальнего удара с 30 метров, который застал голкипера Мариуполя врасплох.

В нынешнем сезоне это первый гол для капитана Динамо. Также на его счету один ассист в 16 матчах.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Мариуполь — Динамо.