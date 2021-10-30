Украина

Два дальних удара от Сергея Сидорчука принесли победу Динамо в выездном матче с Мариуполем в 13-м туре чемпионата Украины.

В 13-м туре чемпионата Украины киевскому Динамо предстоял второй вояж за неделю в Мариуполь на матч с местной командой. Киевляне в среду обыграли подопечных Остапа Маркевича в Кубке Украины (2:1). Теперь же им предстояла тяжелая дорога к берегам Азовского моря на матч чемпионата.

Мирча Луческу был недоволен после второго тайма игры на Кубок. Предпологалось, что в чемпионате опытный наставник выпустит свой лучший состав. На острие атаки вышел Беньямин Вербич, а слева в защите появился вместо Виталия Миколенко Александр Караваев.

Старт матч для Динамо — холодный душ. На 4-й минуте Сергей Сидорчук в борьбе в штрафной площадке сыграл рукой. Виталий Романов после просмотра VAR назначил пенальти. К "точке" подошел Дмитрий Мишнев и точно пробил в нижний угол — Бущан дотянулся к мячу, но не более.

Правда, Сидорчук уже через минуту исправился за предыдущий эпизод. Капитану Динамо дали подготовить дальний удар, а тот прицелился и отправил мяч в нижний угол с метров 35 — 1:1. Отметим, что на старте матча игроки Динамо чаще ошибались в передачах, теряли мяч на ровном месте. Мариуполь чаще атаковал, но до конкретики дело не доходило. К середине тайма Динамо качественее заиграло в пас и начало создавать моменты.

На 29-й минуте Вербич и Де Пена классно разыграли комбинацию на фланге, уругваец простреливал в штрафную площадь на Цыганкова, но тот пробил в штангу, на добивании был первым Шапаренко, который и отправил мяч в ворота. Хозяева могли ответить в следующей же атаке, но дальний удар Никитишина приняла на себя штанга ворот Бущана.

Под конец первого тайма Цыганков классно сместился под левую ногу и опасно пробивал в ближний угол, но вновь штанга подстраховала голкипера Мариуполя.

Во втором тайме Динамо чаще закрывало Мариуполь в их же штрафной площадке. В перекладину попал Сидорчук, выход один на один не реализовал Цыганков, пробив мимо. Однако на 68-й минуте Динамо таки забило третий гол. И вновь центральные полузащитники Мариуполя дали подготовить удар Сидорчуку. А тот с левой ноги (!) обводным ударом уложил мяч в верхний угол ворот — красота. После третьего забитого гола Динамо начало транжирить моменты еще больше, очень часто подопечные Луческу заигрывались в короткий пас в штрафной соперника и не доводили дело до удара.

На 90+1 Буяльский оказался сам перед вратарем и пытался его перекинуть, но не попал в створ ворот. В следующей же атаке Мариуполь отыграл один мяч — это Клименко, который вышел не так давно на замену, "прошил" сильным ударом Бущана. Хозяева побежали забивать и третий мяч. Был шанс после углового, однако не получилось. Как итог, Динамо создало себе проблемы в концовке матча. Но в общем, победило достаточно уверенно и продолжило лидировать в чемпионате.

Мариуполь — Динамо 2:3

Голы: Мишнев, 4 (пен.), Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29.

Мариуполь: Турбаевский — Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк — Чех (Спировски, 74), Мишнев, Очеретько (Шостак, 57), Никитишин (Удод , 46), Топалов (Петерман, 78) — Кащук (Клименко, 79).

Динамо: Бущан — Кендзера (Тымчик, 64), Забарний, Сирота, Караваев (Шабанов, 83) — Цыганков, Сидорчук (Шепелев, 83), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 71) — Вербич (Гармаш, 64)

Предупреждения: Шостак, Драмбаев — Вербич, Шапаренко.