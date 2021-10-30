Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
ФК Динамо Киев
30 октября 2021, 17:35
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло Мариуполь в результативном матче.
Главным героем данного противостояния стал центральный полузащитник Сергей Сидорчук, который оформил дубль благодаря двум результативным ударам из-за пределов штрафной.
Обзор матча:
Мариуполь — Динамо 2:3
Голы: Мишнев, 4 (пен.), Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29.
Мариуполь: Турбаевский — Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк — Чех (Спировски, 74), Мишнев, Очеретько (Шостак, 57), Никитишин (Удод , 46), Топалов (Петерман, 78) — Кащук (Клименко, 79).
Динамо: Бущан — Кендзера (Тымчик, 64), Забарний, Сирота, Караваев (Шабанов, 83) — Цыганков, Сидорчук (Шепелев, 83), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 71) — Вербич (Гармаш, 64)
Предупреждения: Шостак, Драмбаев — Вербич, Шапаренко.