Украина

Поединок против Десны в УПЛ стал юбилейным для бразильского вингера.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над Десной со счетом 4:1.

Стоит отметить, что матч с черниговским клубом стал для вингера Тете 100-м в футболке "горняков" во всех турнирах.

21-летний бразилец дебютировал в официальных турнирах за Шахтер 17 апреля 2019 года в поединке Кубка Украины против Днепра-1, который тогда завершился в пользу донецкого клуба со счетом 2:0.

С того момента Тете забил за Шахтер 28 голов во всех турнирах и отдал 15 результативных передач.

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