Украина

Наставник Динамо высказался о победе над Мариуполем в матче чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло Мариуполь в результативном матче благодаря дублю Сергея Сидорчука (3:2).

Несмотря на положительный результат встречи, главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу остался крайне недоволен игрой своих подопечных.

"Я очень зол на игроков, на команду, потому что и сейчас, и в прошлой игре на Кубок ребята повели себя, как любители, а не как профессионалы. Вместо того, чтобы забивать и контролировать ход игры, как должны были делать, они расслабились, играли, как хотели, тянули одеяло на себя, каждый хотел забить, поэтому получилась нервная концовка. Могли закончить и игру со счетом и 5:1, и 6:1, но моменты, которых у нас было очень много, каждый трактовал, как хотел и чаще всего – неправильно. На поле было много эгоизма со стороны моих игроков.

"Это то, что мне не понравилось в последних двух матчах с Мариуполем. Мы все обсудим и разберемся с этой ситуацией. Я также недоволен теми игроками, которые выходили на замену: вместо того, чтобы что-то прибавить в игре, они также вышли на поле расслабленными, и у нас не получилась игра".

"Состав? Я ставлю в состав игроков, которые помогают нам выиграть матч. В прошлой игре на Кубок Вербич сыграл хорошо, забил мяч, поэтому сегодня я доверил ему место в стартовом составе. Футболисты, которые выходят на поле, должны доказывать в игре, что они состоятельны, что могут играть и забивать мячи. Я имею в виду центральных нападающих. Это может быть 30, 15 или 45 минут – не имеет значения. Гармаш вышел, создал три опасных, голевых момента. Даже, если он не типичный "чистый" нападающий, на поле он доказывает свою состоятельность".

"Были ли мыслями уже в матче с Барселоной? Не думаю. Каждая игра – это своя история, все матчи важны по-своему. Хотел бы отметить игроков соперника – они техничные и быстрые, у них есть хорошее будущее, а также у команды хороший тренер, нам было сложно сегодня. На поле была видна качественная игра соперника. Единственное, что у них отсутствует, это опыт", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, смотреть видео голов и обзор матча Мариуполь — Динамо вы можете на Football.ua.