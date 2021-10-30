Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Десной в рамках чемпионата Украины.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над Десной со счетом 4:1.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Расслабляют ли такие победы? А вы думаете, что мы можем расслабиться? Нет, такого не может быть, потому что 10 дней назад мы проиграли Реалу 0:5. Нет повода расслабиться. Мы на втором месте в чемпионате, а на первом – Динамо. То, что я вижу наш прогресс, оставляет меня довольным. Мы играем очень хорошо, но можем делать еще очень-очень много. Я никому не даю возможности расслабиться, даже своему штабу".

"Два гола из-за пределов штрафной? Удары с дистанции – это то, что футболисты иногда должны пробовать, особенно те, у кого есть такие качества. Алан, Майкон, Судаков, Мудрик, Тете, Додо… Все они могут ударить. Когда есть такая возможность, я считаю, что это делать нужно. Против Динамо в Суперкубке Алан Патрик забил гол тоже с дистанции. Так что они должны пробовать, когда есть шанс".

"Последнее место Шахтера в группе Лиги чемпионов? Я просто думаю, что, если мы не хотим закончить на последнем месте в таблице Лиги чемпионов, мы должны добиться двух побед. Все изменилось не только потому, что Шериф победил Шахтер, но в особенности и после его победы в Мадриде. В тот момент взгляд на эту группу поменялся у всех. Думаю, в Лиге чемпионов наша единственная ошибка – когда мы проиграли в Тирасполе. С Реалом в первом тайме мы очень хорошо сыграли. Первый мы пропустили из-за автогола, второй – когда наш аут был чистой ошибкой. После второго гола матч был для нас сложнее. Но и против Реала в первом тайме, и против «Интера», я считаю, мы играли хорошо", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

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