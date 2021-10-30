В рамках поединка тринадцатого тура украинской Премьер-лиги Ингулец на своем поле принимал Верес и сыграл вничью.

Команды так и не смогли отметиться забитыми голами за девяносто минут игрового времени и поделили очки.

Обзор матча:

Ингулец — Верес 0:0

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш — Коробенко, Шишка — Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай — Ситало.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчаинов — Кучеров, Петько (Полюлях, 82) — Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82) — Сергийчук (Шестаков, 75).

Предупреждения: Запорожец — Петько.