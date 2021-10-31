Наставник Металлист 1925 прокомментировал подготовку команды к предстоящему поединку.
Валерий Кривенцов, фото ФК Металлист 1925
31 октября 2021, 07:55
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 будет на своем поле принимать луганскую Зарю.
Металлист 1925 — Заря. Накануне
За несколько часов до начала противостояния главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов рассказал о состоянии своей команды перед данной игрой.
"Вероятно, нас ждет очень тяжелый экзамен на прочность в игре против Зари. Потому что, если посмотреть в турнирную таблицу, между нами совершенно небольшой разрыв по очкам. Считаю, что предстоящая игра ответит нам на вопрос: за что мы готовы и будем бороться в этом сезоне.
Безусловно, я настраиваю свою команду исключительно на победу. Каждый тренер так делает перед абсолютно каждой игрой. Я — не исключение. А вот как получится на самом деле — уже покажет игра.
Заря нынче показывает очень хороший футбол. Эта команда точно находится в группе лидеров по интенсивности отбора мяча на чужой половине и прессингу. Нужно учесть этот момент при подготовке к матчу. Мы же, постараемся не отходить от своей игры, но немного трансформируемся под конкретные условия.
Пять дней после игры против Александрии были посвящены работе над перестроениями и перемещениями команды на футбольном поле. Были и индивидуальные беседы с игроками. Парни и сами понимают, что сыграли не лучшим образом, особенно — в обороне.
Постараемся, чтобы против Зари мы выглядели гораздо сильнее и надежнее.
Голодюк будет вынужден пропустить игру против Зари, поэтому, да, у нас очередная потеря. Но ничего страшного, если и другие футболисты в обойме", — подытожил украинский специалист.
Напомним, что матч Металлист 1925 — Заря состоится 31 октября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.