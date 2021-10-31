Украина

Форвард Металлист 1925 рассказал о состоянии команды перед игрой против Заря.

Харьковский Металлист 1925 в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги будет принимать на своем поле луганскую Зарю, от которой отстает всего на четыре очка в турнирной таблице.

Металлист 1925 — Заря. Накануне

Нападающий команды Валерия Кривенцова Марлисон в заключительный день подготовки перед предстоящей игрой оценил положение дел внутри своей команды.

"Считаю, что нас ждет большой поединок, так как на поле встретятся две действительно сильные команды. Мы будем достаточно мотивированы для того, чтобы показать отличный футбол и завершить поединок против Зари победой.

Безусловно, на нас повлияло крупное поражение от Александрии в Кубке (2:5 – ред.). Но это лишь означает, что мы должны еще больше собраться и быть сконцентрированными в ответственный момент. Надеюсь, что нам удастся провести хороший матч, по итогу которого мы добудем три очка.

На сегодняшний день я чувствую себя готовым к тому, чтобы сыграть во всех матчах УПЛ. За это хочу поблагодарить тренерский штаб своей команды и одноклубников, потому что я счастлив здесь только благодаря созданной ими атмосфере.

Всегда стремлюсь забивать голы, однако, куда важнее для меня побеждать вместе со своими друзьями по команде — это и является наиболее важным. Сколько могу забить за сезон? Даст Бог, и мне удастся достичь отметки в 10-15 голов", — поделился надеждами футболист.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Заря состоится 31 октября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.