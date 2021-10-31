Украина

Бенефис Гладкого помог Заре разгромить Металлист 1925

Подопечные Валерия Кривенцова окончательно рассыпались после удаления одного из своих футболистов во втором тайме, а Александр Гладкий принял участие в пяти из шести голов его команды.

Александрия Гладкий, фото ФК Заря Луганск

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Металлист 1925 — Заря 1:6

Голы: Ременюк, 6 — Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2.



Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70, Квакич, 79), Ременюк (Протасов, 79) — Марлисон (Зубков, 79).



Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын (Жуниньо, 72) — Хомченовский — Сайядманеш (Кристиан, 75), Булеца (Алибеков, 82), Громов (Нагнойный, 72) — Гладкий, Шахаб (Фримпонг, 76).



Предупреждения: Шершень — Шахаб, Вернидуб, Хомченовский



На 66-й минуте был удален Михаил Шершень (Металлист 1925) (второе предупреждение).