Украина

Защитник Александрии прокомментировал ничейный исход поединка против Руха.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Александрия в противостоянии против львовского Руха на Арене Львов так и не смогла открыть счет забитым голам вместе со своими соперниками (0:0).

Рух — Александрия 0:0 Обзор матча

По завершении поединка центральный защитник "полиграфов" Каспарс Дубра поделился своими впечатлениями от игры его команды в отчетный вечер.

"В этой игре было важно не пропустить. Что же касается атаки, то Александрия старалась найти момент для забитого мяча, однако мало что удавалось в завершающей стадии. Доходим до чужих ворот, и что-то не получается.

Где-то неточно играем в пас, где-то не хватает хладнокровия. В принципе, задача минимум нами была выполнена — забрали одно очко. Однако, хотели и могли победить, поэтому будем расстроены этим результатом", — кратко подытожил капитан команды Юрия Гуры.

В следующем туре Александрия сыграет дома против харьковского Металлиста 1925.