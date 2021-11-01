Защитник Александрии прокомментировал ничейный исход поединка против Руха.
Каспарс Дубра, фото ФК Александрия
01 ноября 2021, 07:35
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Александрия в противостоянии против львовского Руха на Арене Львов так и не смогла открыть счет забитым голам вместе со своими соперниками (0:0).
Рух — Александрия 0:0 Обзор матча
По завершении поединка центральный защитник "полиграфов" Каспарс Дубра поделился своими впечатлениями от игры его команды в отчетный вечер.
"В этой игре было важно не пропустить. Что же касается атаки, то Александрия старалась найти момент для забитого мяча, однако мало что удавалось в завершающей стадии. Доходим до чужих ворот, и что-то не получается.
Где-то неточно играем в пас, где-то не хватает хладнокровия. В принципе, задача минимум нами была выполнена — забрали одно очко. Однако, хотели и могли победить, поэтому будем расстроены этим результатом", — кратко подытожил капитан команды Юрия Гуры.
В следующем туре Александрия сыграет дома против харьковского Металлиста 1925.