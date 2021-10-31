В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух принимал Александрию на стадионе Арена Львов.

Команды создали по одному полноценному голевому моменту за игру, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Обзор матча:

 

Рух — Александрия 0:0

Рух: Панькив — Сыч, Мартынюк, Белый, Мысык — Карасюк — Альваренга, Таллес (Стаменкович, 86), Федорчук (Притула, 76), Рунич (Кузык, 58) — Борячук (Кондраков, 58).

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко (Мустафаев, 68), Рыбалка — Кирюханцев (Кожушко 68), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков.

Предупреждения: Рунич, Сыч, Альваренга, Кузык — Демченко, Устименко, Бабогло

На 90+3-й минуте был удален Орест Кузык (Рух) (второе предупреждение). 