Украина

Полузащитник Руха прокомментировал ничейный исход поединка против Александрии.

Львовский Рух в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле расписал мировую с Александрией (0:0).

Рух — Александрия 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Валерий Федорчук рассказал о своих впечатлениях от данной игры.

"Не хотели сегодня потерять даже ничейный результат из-за одной глупой ошибки. Все были сконцентрированы исключительно на борьбу.

Очевидно, что в таких условиях где-то не хватило раскрепощенности нам и соперникам из Александрии. В целом, обычный сценарий для поединка с ничейным исходом.

Впрочем, оценивая текущую ситуации внутри Руха и имеющиеся проблемы у команды, мы считаем, что этот матч все-таки принес нам один важный балл", — подытожил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой матч против одесского Черноморца.