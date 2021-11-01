Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал ничейный исход поединка против Руха.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Александрия не смог прервать собственную серию неудачных поединок в чемпионате, сыграв в безголевую ничью на выезде против львовского Руха (0:0).

Рух — Александрия 0:0 Обзор матча

После финального свистка, полузащитник "полиграфов" Иван Калюжный рассказал о своих впечатлениях от данного противостояния.

"Игра получилась достаточно сложной, так как соперник низко сидел в обороне. Мы создали несколько голевых моментов, однако не удалось их реализовать.

Сложно что-то сказать после подобных поединков — очень тяжело было играть в футбол", — лаконично подытожил футболист команды Юрия Гуры.

В следующем туре Александрия сыграет дома против харьковского Металлиста 1925.