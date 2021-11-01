Полузащитник Александрии прокомментировал ничейный исход поединка против Руха.
Иван Калюжный, фото ФК Александрия
01 ноября 2021, 09:05
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Александрия не смог прервать собственную серию неудачных поединок в чемпионате, сыграв в безголевую ничью на выезде против львовского Руха (0:0).
Рух — Александрия 0:0 Обзор матча
После финального свистка, полузащитник "полиграфов" Иван Калюжный рассказал о своих впечатлениях от данного противостояния.
"Игра получилась достаточно сложной, так как соперник низко сидел в обороне. Мы создали несколько голевых моментов, однако не удалось их реализовать.
Сложно что-то сказать после подобных поединков — очень тяжело было играть в футбол", — лаконично подытожил футболист команды Юрия Гуры.
В следующем туре Александрия сыграет дома против харьковского Металлиста 1925.