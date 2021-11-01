Украина

Полузащитник ПФК Львов победу над Колосом.

В 13-м туре украинской Премьер-лиги ПФК Львов сумел одержать гостевую победу над ковалевским Колосом, забив единственный мяч под занавес поединка (1:0).

Колос — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка полузащитник "золотых львов" Алексей Довгий дал оценку состоянию его команды на фоне добытого успеха.

"После победы в Кубке над Альянсом (1:1, 3:2 – пен.), мы с ребятами собрались вместе и пришли к выводу, что на фоне победы не так устаешь, быстрее восстанавливаешься.

Это действительно так! Эмоции остаются положительными, несмотря на потраченные усилия, поэтому мы сегодня собрались с мыслями.

Все идет от головы — вместе пришли к идее, что у нас хватит сил на матч против Колоса, что мы выдержим эту игру, и что мы приехали исключительно за победой", — подытожил футболист.

В следующем туре ПФК Львов проведет домашний поединок против черниговской Десны.