Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал неудачный исход поединка против ПФК Львов.

В домашнем поединке в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле не сумел удержать даже ничью в противостоянии против ПФК Львов (0:1).

Колос — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

Полузащитник "колосков" Олег Ильи после финального свистка оставил неутешительный отзыв об игре его команды в данном поединке.

"Команда сейчас находится в психологически подавленном состоянии и испытывает нервозность, поэтому и демонстрирует подобные результаты.

Этому причиной является то, что на тренировках мы отрабатываем одно, а в игре показываем уже совершенно другое, отсюда и такие плохие выступления.

Не получается ничего, поэтому каждый испытывает неуверенность в своих силах. Так команда и выглядит в целом", — заключил футболист.

В следующем туре ковалевский Колос сыграет домашний матч против донецкого Шахтера.