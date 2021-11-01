Хавбек продолжит защищать цвета донецкого клуба.
Артем Бондаренко, ФК Шахтер
01 ноября 2021, 14:30
Полузащитник Артем Бондаренко продлил контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Детали соглашения молодого хавбека с "горняками" остаются неизвестными.
Бондаренко является воспитанником Шахтера, дебютировав в первой команде в марте 2020-го. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 3 поединка в футболке "оранжево-черных", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с капитаном Тарасом Степаненко.