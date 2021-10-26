Украина

Бразильский хавбек "горняков" рассказал об адаптации в составе донецкого клуба.

Полузащитник донецкого Шахтера Педриньо рассказал о том, какие у него ощущения после первых месяцев выступлений в составе "горняков" после перехода из Бенфики минувшим летом.

"Это очень хороший опыт. Меня хорошо приняли в большом клубе. Нахожусь в важном моменте, провожу хорошие матчи. В команде есть бразильские игроки, поэтому адаптация прошла очень хорошо и быстро. Погода тоже помогла — было не слишком холодно.

Считаю, это перейти в Шахтер — правильное решение, потому что мне нужна была игровая практика. Хотел себя чувствовать важной частью команды. В Бенфике я хотел играть, но чувствовал, что нет уверенности к моей игре, на меня не рассчитывали. Когда игроку не хватает уверенности, он показывает намного меньше, чем от него ждут. Не был уверен, что клуб даст мне больше игрового времени, что и стало главным фактором ухода", — приводит слова Педриньо A Bola.

В нынешнем сезоне Педриньо принял участие в 14 поединках, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

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